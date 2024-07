Sophie Nzinga : sa nomination fait polémique

Ci gît la rupture », ironise Walf Quotidien. Selon le journal, la nomination de Sophie Nzinga à la tête de l’Agence pour la promotion et le développement de l’artisanat (APDA) dans la longue liste de nominations lors du dernier Conseil des ministres fait grincer des dents. Et pour cause, balance l’activiste Soya Diagne, repris par le quotidien d’information, il s’agit de la fille du ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères Yassine Fall. « Après le ministre Serigne Guèye Diop qui a transformé sa salle à manger à son cabinet ministériel avec les nominations de sa famille, Macky Sall n’a pas été aussi indiscret. Arrêter d’insulter notre intelligence avec vos slogans de rupture systématique », martèle ce dernier dans un post sur Facebook. Selon la source, le journaliste Adama Gaye n’a pas raté les nouvelles autorités : « L’extrême médiocrité et l’incompétence de ce pouvoir ne sont pas seulement dans son népotisme et ses trahisons de l’idéal démocratique et de la justice. C’est de penser que nommer des gens à des postes et organisations que Macky Sall et Abdoulaye Wade avaient créés.