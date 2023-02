Sinistrés du séisme : L’Ambassade de Turquie à Dakar appelle à l’aide

Plus de 11 200 morts suite aux tremblements de terre en Syrie et en Turquie. A Dakar, l’ambassade de Turquie sollicite de l’aide. Pour venir en aide aux victimes des séismes survenus le 6 février 2023 au Sud de la Türkiye, il est recommandé de transférer les aides en nature à l’Ambassade de la République de Türkiye à Dakar. Et l’ambassade d’exprimer la nature des dons qui ne doivent pas être utilisés auparavant et doivent être adoptés aux conditions hivernales. Il s’agit de vêtements d’hiver, autres matériaux (tente, matelas…), Colis de nourriture (Aliment à longue durée-conserve, aliment pour enfant, couche pour bébé/enfant, Produit de nettoyage et Désinfection, Serviette hygiénique…