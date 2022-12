Seynabou Ndiaye Diakhaté, présidente sortante de l’Ofnac : «1 836 plaintes ont été déposées et 73 ordres d’ouverture d’enquête signés en 2022»

Seynabou Ndiaye Diakhaté a cédé ce mardi, sa place à son successeur, Serigne Bassirou Guèye. L’ex-procureur dirige désormais, l’Office national de la lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac). Lors de la passation de service, la présidente sortante a fait le bilan de sa gestion depuis qu’elle a été nommée à la tête de cette institution. «A la date d’hier, 19 décembre 2022, 1836 plaintes ont été déposées. En 2022, 73 ordres d’ouverture d’enquête ont été signés», a-t-elle fait savoir. Ainsi, elle ajoute, «une quarantaine de dossiers issus de nos activités d’investigation, ont été transmis aux autorités judiciaires chargées des poursuites territorialement compétentes, dont 35 dans la période 2016-2022». «En application du principe de redevabilité, des audits externes et internes sont régulièrement effectués et les rapports d’activités couvrant la période 2016 à 2021, sont élaborés et remis au président de la République avant d’être publiés. L’Ofnac est à jour en ce qui concerne la remise des rapports de 2016 à 2021.»