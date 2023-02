Série de cambriolages à Dakar : Deux lutteurs en activité arrêtés

Deux lutteurs en activités impliqués dans une série de cambriolages commis à Dakar, Rufisque et dans la banlieue sont tombés. Ils ont été mis hors d’état de nuire par la police de Jaxaay où plus d’une dizaine de téléviseurs écran plat volés. Selon L’OBS qui donne l’information, le butin volé a été placé sous scellé. L’un des lutteurs était sur le point de quitter le Sénégal pour se réfugier en Gambie. Hélas, il ignorait que sa photo avait été largement partagée. Sa présence a été immédiatement signalée grâce aux caméras de surveillance. Les éléments de la brigade de recherches de la police de Jaxaay ont réussi à localiser le lutteur après une série d’infiltrations des milieux interlopes de la banlieue. Leur modus operandi ? Cueilli, le lutteur livré aux enquêteurs, a déroulé le mode opératoire de sa bande, avant de faciliter l’arrestation de trois autres membres dont un autre lutteur qui est le receleur attitré de la bande. Sur le mode opératoire de la bande, L’OBSERVATEUR souffle que le lutteur et son principal acolyte parcourent les artères de la ville de Dakar dans la matinée pour localiser les maisons où les grandes surfaces disposant de téléviseurs écran plat grand modèle. Ils utilisent toutes sortes d’astuces pour s’introduire dans les maisons ou lieux de commerce juste pour avoir une bonne topographie des lieux et situer ainsi l’emplacement exact des téléviseurs. A la tombée de la nuit, lorsqu’ils retournent sur les lieux, le lutteur, muni d’une cisaille, s’attaque aux grilles de protection des salons ou chambres avant de céder la place à son acolyte un voleur aguerri qui se charge de démonter le téléviseur pour ensuite le faire passer par la fenêtre. Le tour est ainsi joué. Très actifs, dans la même nuit, ils peuvent emporter deux à trois téléviseurs dans une même cité ou dans une même rue. Ce procédé leur a permis de « frapper » à Dakar, dans sa banlieue et à Rufisque, cette dernière ville ayant été la plus ciblée par le lutteur et sa bande.