Senelec annonce un changement important concernant les compteurs Woyofal

Senelec va mettre à jour la plateforme de gestion des compteurs prépayés. Dans le cadre de la généralisation des compteurs prépayés, dénommés Woyofal, initiée en 2014, la société informe qu’elle avait adopté la norme internationale STS (Standard Transfer Spécification). Et la version STS 1, mise en service depuis le 1er janvier 1993, arrive en fin de vie. « Dès lors, la mise à jour de la plateforme de gestion des compteurs prépayés devient une exigence. Cette opération ne concerne pas uniquement Senelec, environ 60 millions d’utilisateurs dans le monde doivent s’y conformer », indique dans un communiqué, l’entreprise de production et de distribution d’énergie du Senegal. . Ainsi, à compter du 15 octobre 2024, lors des achats de crédit Woyofal, les clients recevront trois (03) codes de vingt (20) chiffres chacun. Voici la procédure à suivre pour effectuer le rechargement des trois (03) codes de vingt (20) chiffres: Saisissez le premier code, puis validez : un message s’affichera sur l’écran de votre compteur. Saisissez le deuxième code, puis validez: un autre message apparaitra. Enfin, saisissez le troisième code et validez : le nombre de Kilowattheures correspondant à votre achat s’affichera sur votre compteur. Selon la Société nationale d’électricité du Sénégal, cette mise à jour sans frais (gratuite) vise à assurer la continuité et l’amélioration du service prépayé ou Woyofal et n’aura aucun impact sur le nombre de Kwh acheté ni sur la tarification.