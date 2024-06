Sénégal vs RDC : « Le Sénégal doit sécuriser une place de leader », Aliou Cissé

Au sujet du match crucial entre le Sénégal et la RDC, le sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, lors de la conférence d’avant match mercredi, a partagé sa stratégie pour cette rencontre importante. Aliou Cissé a souligné l’importance de ce match dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Il a rappelé que le Sénégal, actuellement en tête du groupe B avec 4 points, doit maintenir son élan et sécuriser une place de leader. Coach Cissé a insisté sur la nécessité de rester concentré et discipliné face à une équipe de la RDC déterminée. « La RDC est une équipe robuste et tactiquement astucieuse. Nous devons être vigilants et jouer notre jeu avec confiance et détermination. » Le sélectionneur a également parlé des attentes élevées pour cette rencontre, tant de la part des joueurs que des supporters. « Nous savons que nos fans attendent beaucoup de nous. C’est un match à domicile, et nous devons tout donner pour leur offrir une victoire. » Aliou Cissé a exprimé sa confiance dans l’esprit combatif et la motivation de ses joueurs. « Nous avons travaillé dur à l’entraînement, et je suis convaincu que les joueurs sont prêts à relever le défi. Ce match est une opportunité de montrer notre qualité et notre détermination. » L’absence de Sadio Mané, forfait en raison de douleurs au genou, a été un sujet majeur. El Tactico a exprimé sa confiance en l’équipe malgré cette absence significative, affirmant que le groupe a la profondeur nécessaire pour compenser la perte d’un joueur clé. « Sadio est un élément crucial pour nous, mais nous avons d’autres talents qui peuvent briller et prendre des responsabilités, » a-t-il déclaré. Conclusion En conclusion, Aliou Cissé a appelé à l’unité et à la concentration maximale pour ce match crucial. « Nous devons rester unis et concentrés. Chaque match est une nouvelle bataille, et nous devons aborder celui-ci avec la même intensité et le même engagement que d’habitude. » Les paroles de Cissé reflètent la détermination et la préparation du Sénégal pour ce match clé contre la RDC, une rencontre qui pourrait bien définir le reste de leur parcours dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2026.