Sénégal: les travailleurs de Dakarnave réclament le renouvellement du contrat de concession

Le Syndicat Autonome des Chantiers Naval, lance une alerte à l’endroit des autorités sénégalaises. Les employés demandent le renouvellement des contrats de concession de cette société de réparation navale. « On ne peut pas se lever un bon jour et prendre des décisions sans pour autant discuter avec les travailleurs. L’Etat a notifié une lettre pour dire la non-intention. Maintenant, nous sommes là, pour savoir qu’est ce qui se cache derrière, pour être édifiés. Ce qui nous intéresse, en tant que représentation sociale, c’est le maintien des acquis sociaux et la préservation des postes de travail », a indiqué Abass Fall, secrétaire général du syndicat. Soucieux de leur avenir, ils sollicitent l’intervention des autorités. « Nous allons continuer à dérouler notre plan d’actions. Nous allons rencontrer le ministre des Finances, le ministère de la Pêche et de l’Economie maritime, même la Primature pour se faire entendre », sollicite M. Fall. Pour rappel, le ministère des Finances et du Budget avait, sur une lettre fait part de l’intention des autorités de ne pas renouveler le contrat de concession de la société nationale de réparation navale.