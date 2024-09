Sénégal : 690 migrants arrêtés en un mois

Au total, 690 jeunes migrants ont été arrêtés en l’espace d’un mois, a révélé mercredi à Mbour (Ouest), le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. ‘’Une opération appelée Jokko, qui était conjointement menée pendant plus d’un mois par la gendarmerie, la police et même l’armée a permis la mise en échec d’un projet migratoire de 690 jeunes qui ont été appréhendés au moment de leur départ’’, a relevé le chef de l’Etat. Cette opération a été ‘’clôturée la semaine passée”, a encore renseigné Bassirou Diomaye Faye. Le chef de l’Etat s’est rendu mercredi en fin d’après-midi à Mbour (ouest), ville endeuillée par le chavirement d’une pirogue ayant fait plusieurs dizaines de morts et de nombreux disparus. En parlant des réseaux qui organisent clandestinement les voyages de migrants vers l’Europe, le chef de l’État assure que ‘’la traque sans répit va se poursuivre et s’intensifier, dès maintenant’’. ‘’Le gouvernement continuera de traquer ces vendeurs d’illusions’’, a-t-il promis. Une pirogue transportant des migrants, a chaviré dimanche soir au large de Mbour, environ deux heures après son départ de cette ville. Une trentaine de corps ont été repêchés depuis le début des recherches menées par la Marine nationale, avec le soutien d’un avion de patrouille maritime espagnol.