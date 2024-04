Séminaire gouvernemental : Ce que Bassirou Diomaye Faye demande aux ministres

Le Chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye a présidé, samedi, un séminaire gouvernemental sur l’importance des fonctions confiées aux ministres et secrétaires généraux. Lors de son discours d’ouverture, le Président de la République a rappelé aux ministres les piliers de l’exercice qui fondent leur mission. Le Président de la République voit ainsi ses instructions matérialisées. À travers cette séance de cadrage, d’imprégnation et de méthode, le Président Bassirou Diomaye Faye veut plus d’efficacité dans l’action du gouvernement. « Les attentes des populations sont grandes et nous leur avons promis une rupture, c’est-à-dire une transformation systémique en profondeur assumée. Celle-ci doit commencer par la méthode de travail au sein de l’exécutif et plus particulièrement au sein du gouvernement », fait savoir le Chef de l’Etat aux membres du gouvernement. À cet effet, il dit attendre donc de ce séminaire gouvernemental, de permettre au nouveau régime de disposer des connaissances fondamentales et des principaux outils, leviers et normes devant permettre de piloter, de diriger, de conduire, de gérer, en un mot de manager avec efficacité et efficience les départements ministériels qui les ont été confiés. Les fonctions gouvernementales sont importantes. Elles reposent sur des piliers fondamentaux que le Président Bassirou Diomaye Faye a rappelé à ses ministres, à savoir l’honneur, la disponibilité, l’humilité et la compétence.