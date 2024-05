Météo : Plusieurs régions pourraient enregistrer de la pluie, ce jeudi soir

Après la pluie enregistrée hier dans la région de Kédougou, d'autres localités pourraient, elles aussi, recevoir des gouttes de pluie, selon l'Anacim. "Pendant la nuit, des bandes de nuages denses venant de la Guinée pourraient apporter des pluies faibles dans le Sud, notamment à Kédougou, Sud-Tamba, Kolda et Sédhiou", annonce l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim), ce jeudi 9 mai. Selon l'agence, le ciel sera principalement nuageux dans le Sud et le long du littoral, au courant de cette journée, tandis que le reste du pays bénéficiera d'un temps ensoleillé. A l’intérieur du pays, surtout dans les régions Est, Nord-est et Centre, les températures continueront d'être élevées, avec un maximum entre 41°C à 45°C. Les températures minimales varieront généralement entre 22°C à Dakar et 34°C à Bakel