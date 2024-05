Gare centrale de Dakar : un gendarme heurte mortellement un agent de police et prend la fuite

Le policier B. Djiba, heurté par une voiture, est mort sur le coup. L’accident a eu lieu tout à l’heure au niveau du rond point Demba et Dupont près de la gare centrale de Dakar. L'agent de police est mortellement heurté par un gendarme qui conduisait un véhicule civil. L’homme en bleu auteur de cet accident a pris la fuite aussitôt après avoir commis l’irréparable. Aux dernières nouvelles, selon une source policière, il est mis aux arrêts. “Le gendarme en personne auteur de ce malheureux accident avait pris la tangente. Mais il est mis aux arrêts et l’enquête se poursuit”, a confié notre source. B. Djiba est de la 46 ème promotion de l’école nationale de police. Pour l’heure, ses camarades de promotion sont dans la douleur et la consternation.