Saraya : L’armée démantèle un grand site d'orpaillage clandestin, 26 orpailleurs arrêtés

Dans le cadre de l’opération Sentinelle Est, initiée par l'armée par sénégalaise depuis le 11 février dernier, le commandement de la zone militaire n°04 mène des opérations de sécurisation dans cette partie du Sud-est pour endiguer la recrudescence de la violence et de la criminalité organisée dans le département de Saraya. L’Armée sénégalaise, à travers le 34e Bataillon d’infanterie basé à Kédougou, mène des opérations d'envergure sur le terrain pour éradiquer les sites d’orpaillage clandestins véritables terreaux fertiles du grand banditisme. Mardi, les jambars ont démantelé un site d’orpaillage située entre les vi?lages de Bokhodi. 26 personnes de nationalité malienne et burkinabè ont été interpellées et mises à la disposition de la brigade de gendarmerie de Saraya pour les formalités d'usage. 32 machines concasseurs d’or appelées dragues ont été détruites sur place par les militaires. 25 motos, 11 groupes électrogènes, 04 tricycles, 08 motopompes, 05 panneaux solaires ont été saisis et consignés à la gendarmerie. Ces opérations de sécurisation vont se poursuivre avec pour objectif de nettoyer toute cette zone infestée d'activités illicites d'exploitation de substances minérales et d'altération du domaine forestier.