Santé : L’Association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal soutient le COMES

L’Association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal (AIAIHS) invite le ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) à ouvrir les discussions avec le Collectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes en spécialisation (COMES). Selon l’AIAIHS, les revendications de leurs collègues « font écho aux problèmes qui gangrènent l’internat des hôpitaux » et reflètent « les nombreuses difficultés rencontrées par ces derniers dans leur exercice de tous les jours ». Ainsi, dans un communiqué publié ce mardi 24 septembre, l’Association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal regrette que des solutions idoines aux revendications du COMES ne soient pas encore apportées par le MSAS. L’AIAIHS exprime en ces termes la solidarité aux COMES et se dit "prête à travailler à la convergence des luttes".