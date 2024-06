Saisies de cocaïne : le message du DG des douanes aux dealers

Les trafiquants de drogue sont prévenus. La Douane sénégalaise surveille. «Lorsqu’on regarde la récurrence des saisies de drogue, cela démontre de la volonté des trafiquants de faire du Sénégal une plateforme du crime organisé. Les Douanes, en relation avec les Forces de défense et de sécurité (FDS), veillent au grain, jouent le rôle de vigie, essaient de contrecarrer toutes ces pratiques qui ont des effets pernicieux sur le bien-être de la population et peuvent affecter le bon fonctionnement national», prévient le directeur général des Douanes, Dr Mbaye Ndiaye, repris par Le Quotidien, en marge de la célébration des 20 ans de l’avènement du système Gainde 2000. Ces derniers jours, les douaniers ont saisi plus de 60 kg de cocaïne. Les 30 kg ont été interceptés à Keur Ayib et 33 kg, à Ngouloul, près de Gandiaye. De son côté, l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) réalise également d’importantes saisies de cocaïne ces dernières semaines. Les opérations en question de cette branche de la police ont eu lieu entre Keur Ayib, la Petite Côte et Ngor-Virage. Elles ont conduit à de nombreuses arrestations.