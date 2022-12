Saisie de ses 3 maisons : Nouvelle victoire de Bocar Samba Dieye contre la CBAO

L’affaire opposant Bocar Samba Dièye à la banque Attijari connaît un rebondissement ! Le magnat du riz vient de remporter une nouvelle victoire contre le Groupe CBAO, filiale d’Attijari Bank qui avait saisi et muté trois immeubles de l’opérateur économique. AttijariWafa Bank a été condamnée le 4 octobre 2O22 à payer 11 milliards de francs CFA à Bocar Samba Dièye. En rendant sa décision la deuxième Chambre civile du tribunal de grande instance hors classe de Dakar a aussi bloqué la vente des immeubles mutés en mode fast-track par la banque. Attijari a aussi fait une saisine attribution de créance d’un montant de 3 milliards FCFA contre Bocar Samba Dièye, à qui il réclamait aussi une dette de 4 milliards FCFA. Mais l’opérateur économique a saisi le juge des référés pour émettre des contestations. Dans son ordonnance rendue le 9 décembre 2022, le juge des référés a constaté que Attijari « ne dispose pas d’un titre exécutoire de constatant une créance certaine, liquide et exigible. Aussi il a déclaré « nulle la saisine-attribution de créances pratiquée par Cbao Group sur les avoirs de Bocar Samba Dièye par exploit du 2 septembre 2022. » Le juge a ainsi ordonné la mainlevée de ladite saisie et l’exécution provisoire de l’ordonnance.