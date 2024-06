Saisie de drogue à l'AIBD : une contre valeur d'1 milliard 600 millions de FCFA

Encore une saisie record de drogue à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD). Cette saisie est effectuée le samedi 08 juin vers les coups de 19 heures. Elle porte sur 20 kg de cocaïne. C'est la Brigade spéciale des Douanes de l’Aéroport international Blaise DIAGNE (AIBD), Subdivision des Douanes de l’AIBD, Direction régionale Ouest qui a réalisé cette prouesse. Ils sont quatre (04) personnes mises aux arrêts. Ces personnes détenaient par devers elles les 20 Kg de cocaïne dissimulés dans un lot de sacs de gingembre. Et le communiqué de la Division de la Communication et Relations publiques de la DGD a donné des explications beaucoup plus détaillées sur cette affaire. Selon la même source, " la marchandise prohibée était dissimulée dans un lot de sacs de gingembre destinés à l’exportation vers un pays de l’Union européenne. Le véhicule transportant la marchandise a été intercepté au niveau de la zone fret ou la marchandise devait être déposée avant d’être expédiée". Ainsi, renseigne la Division de la communication et relations publiques "la filature a permis de mettre la main sur le cerveau de cette affaire qui s'apprêter à quitter le territoire sénégalais". Le cerveau de la bande en question est un ressortissant maghrébin d'une quarantaine d'années. Le conditionnement de la drogue saisie était effectué dans une villa à Popenguine. Cette villa leur servait de planque. Sur place, les éléments de la DGD ont trouvé vingt-six (26) sacs de sulfate de potassium ainsi que divers autres matériels.