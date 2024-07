Saint-Louis : 62 migrants et 2 convoyeurs interpellés par la police

Dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière, les éléments du commissariat central de Saint-Louis ont interpellé 62 candidats et deux convoyeurs, a appris Seneweb. C'est à la suite de l'exploitation d'un renseignement que les hommes du commissaire divisionnaire Moustapha Diouf ont effectué, dans la nuit du lundi au mardi 23 juillet une descente inopinée à Pikine Médina Cheikh. C'est dans une maison de ce quartier que les limiers ont surpris tout ce beau monde. Il s'agit de 38 Maliens, 11 Sénégalais, six Gambiens, trois Guinéens, deux ivoiriens et deux Bissau-Guinéens. Il ressort du dossier diligenté par le lieutenant Bachir Ndao, chef de la police judiciaire du commissariat central de Saint-Louis, que ces candidats ont chacun versé aux convoyeurs des sommes variant entre 250 000 et 1 500 000 F CFA. Les convoyeurs et les migrants ont été mis à la disposition de l'antenne saint-louisienne de la DNLT pour la poursuite de l'enquête.