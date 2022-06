Sadio Mané mieux payé que Lewandowski : les chiffres impressionnants de son contrat…

L’international sénégalais a décidé de changer d’air après 6 ans passés à Liverpool. Séduit par le projet du Bayern Munich, Sadio Mané s’est engagé pour 3 ans avec la formation allemande avec à la clé un salaire de 16 milliards de francs CFA (25 millions d’euros) par an et une prime à la signature de 3 milliards de Francs CFA. Cette somme propulse Sadio à la première place des plus grosses rémunérations de la Bundesliga juste devant son coéquipier Robert Lewandowski (23 millions d’euros).

La seule inconnue suite au transfert du champion d’Afrique au Bayern, qui demeurait jusque-là, était le numéro de maillot qu’il allait arborer sur sa nouvelle tunique. Le verdict est tombé ce dimanche, le Sénégalais portera le numéro 17. Sadio Mané était habitué au dossard 10 depuis son passage au RB Salzbourg en passant par Southampton puis Liverpool ; et même en équipe nationale. Mais au Bayern, ce numéro est arboré par Leroy Sané, international allemand, dont le père est l'ex-international sénégalais, Souleymane Sané.