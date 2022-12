SAR : Malaise profond entre la Direction et le personnel

Après avoir décrété 48 heures rouges à la SAR, avec le port de brassards rouges, hier un rassemblement dirigé par le collège des délégués s’est tenu devant le portail de la boîte pour faire le point des revendications. La société Africaine de raffinage fait face à un mouvement d’humeur que des négociations n’ont pas encore désamorcé. L’augmentation des salaires et les indemnités de logements demeurent la pomme de discorde. « Depuis l’arrivée de la Directrice Générale à la tête de la raffinerie, le personnel s’est résolument engagé pour relever tous les défis notamment l’arrêt métal, le projet d’extension, le redémarrage des unités avec succès mais surtout la réalisation de belles performances financières », a informé le collège des délégués de la SAR, dans un communiqué parvenu à notre rédaction. Ces travailleurs qui se préoccupent de l’amélioration des conditions sociales et de la sauvegarde des intérêts des travailleurs de la SAR rappellent que cela fait plus d’une année qu’ils sont en négociations sur les augmentations de salaires et indemnités de logement. « Une demande légitime motivée par la cherté de la vie, la flambée des prix, l’augmentation des capacités et des charges de travail ». « A l’issue des négociations diverses propositions et contre-propositions ont été faites. La dernière en date reste celle de 67.213 francs CFA brut sur le salaire de base et rien sur l’indemnité de logement; une offre que le personnel trouve insignifiante », a précisé le collège des délégués. Selon ces responsables syndicaux, « la direction refuse d’évoluer sur sa dernière proposition malgré la notification faite par le collège des délégués du personnel qui demande un effort considérable pour maintenir un climat social apaisé dans l’entreprise ». Sur ce, ils informent qu’ils vont continuer leurs revendications tout en « privilégiant le dialogue social et la concertation, mais n’excluent pas d’user de tous les voies et moyens légaux pour l’amélioration et le maintien des acquis sociaux ». Le Collège des délégués a invité au demeurant, à l’ensemble du personnel à « rester uni, mobilisé et engagé ».