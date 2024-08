Rufisque : Une nouvelle usine de montage automobile inaugurée par l'homme d'affaires Serigne Mboup

Ce jeudi, l'homme d'affaires et maire de Kaolack Serigne Mboup a inauguré une usine de montage automobile à Rufisque, marquant une étape clé dans le développement industriel du Sénégal. Lors de cet événement, auquel ont assisté plusieurs personnalités de premier plan dont le ministre des Transports El Hadj Malick Ndiaye, Serigne Mboup a souligné l’importance pour les Sénégalais de consommer local dans tous les secteurs de l'économie. Ce dernier a mis en avant le rôle crucial que les autorités doivent jouer dans le soutien de cette industrie naissante, affirmant que "le succès de ce secteur dépendra largement du soutien étatique et de la collaboration avec le secteur privé". Cette usine, qui devrait créer environ 500 emplois, est perçue comme un projet phare pour l’avenir industriel du Sénégal. Serigne Mboup a également insisté sur la nécessité de promouvoir et de consommer les produits locaux, déclarant que "les Sénégalais doivent soutenir le consommé local". Cette prise de position s'inscrit dans une stratégie plus large de développement économique, visant à renforcer l'autonomie et la résilience du pays en valorisant ses ressources nationales. Le ministre des Transports a pour sa part salué cette initiative et appelé à une synergie renforcée entre l’État et le secteur privé pour faire du secteur automobile un moteur de croissance économique au Sénégal. "Nous devons renforcer notre coopération pour dynamiser ce secteur stratégique", a-t-il déclaré, soulignant que l'État prendra les dispositions nécessaires pour protéger et accompagner les industries locales face à la concurrence internationale. L’inauguration de cette usine de montage automobile à Rufisque ne représente pas seulement une avancée industrielle, mais aussi un symbole fort de l’engagement du Sénégal à doter ses industries de moyens nécessaires pour soutenir leur croissance selon le ministre des Transports. Ainsi, avec la détermination d’entrepreneurs comme Serigne Mboup, le Sénégal ambitionne de devenir un pôle industriel majeur en Afrique de l’Ouest. Ce projet illustre la vision d'un Sénégal plus autonome où l'industrie locale joue un rôle central dans la création d'emplois et le développement économique durable. En effet, cette nouvelle unité de montage à Rufisque est non seulement une prouesse technique, mais également un signe de l'engagement du Sénégal à renforcer son tissu économique local et à soutenir ses industries émergentes.