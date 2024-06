Richard-Toll : la police saisit 18 kilos de chanvre indien

Les agents de la brigade de recherche de la police urbaine de Richard-Toll (nord) ont saisi récemment 18,8 kilos de chanvre indien et appréhendé deux individus, un présumé trafiquant de ladite denrée et un chauffeur assurant son transport, a appris l’APS d’une source sécuritaire. Les deux personnes ont été appréhendées après que les policiers ont exploité une ‘’information digne de foi’’, qui met au courant de ce trafic, affirme la même source dans l’anonymat. Cette information faisait état de l’arrivée à Richard-Toll d’un présumé trafiquant de cannabis en provenance de Ross Béthio, à bord d’un véhicule. L’homme serait venu s’approvisionner en chanvre indien auprès d’un fournisseur, au quartier Campement. Ce dernier serait revenu récemment d’un voyage au Mali. Les policiers ont filé le suspect de son départ de Rosso Béthio, où il avait pris place à bord d’un véhicule, à son arrivée à Richard-Toll. Un indicateur de la police a pu le suivre jusqu’à sa destination finale. Après leur arrestation, les deux individus ont été conduits au commissariat de police de Richard-Toll, et le véhicule immobilisé.