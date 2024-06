Réunification des États de la Cedeao : La grande annonce du général Birame Diop

Présidant, au nom de son collègue de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, la cérémonie d’ouverture de la célébration du 49e anniversaire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), le général Birame Diop a révélé la position du Sénégal à propos de la réunification des pays membres de cette institution. “Le Sénégal travaillera sans relâche pour la réunification de la Cedeao, tout en accordant la priorité à l’instauration d’une paix durable dans la sous-région, qui est la condition essentielle pour parachever l’intégration régionale”, a promis le ministre des Forces armées. À l'en croire, "l’option fondamentale du Sénégal pour l’intégration continentale est fortement réaffirmée et renforcée dans la nouvelle politique extérieure définie par Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République”. Le général Diop de rappeler, dans la foulée, que le changement de dénomination du ministère des Affaires étrangères ainsi que les tournées effectuées dans la sous-région par le nouveau président sénégalais, illustrent la volonté du Sénégal d’arriver à une réunification des pays membres de la Cedeao. Sur l'APS, le ministre des Forces armées considère que “la Cedeao constitue pour notre pays le premier cercle naturel de la construction de [l’unité africaine]”. Depuis sa création, dit-il, la Cedeao a réalisé “d’énormes avancées” en opérant “des réformes importantes” dans plusieurs domaines, notamment dans la prévention des conflits. Pour rappel, “La Cedeao à l’aube de son cinquantenaire” est le thème de cette commémoration, qui constitue une occasion de réfléchir sur les défis sécuritaires et les perspectives de l'institution communautaire.