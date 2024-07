Réformes des Assises de la Justice : Le Forum du Justiciable suggère la mise en place d'un comité de suivi et d'accompagnement

Le rapport général des Assises de la Justice a été remis au président Bassirou Diomaye Faye. Désormais, la prochaine étape, et non moins la plus importante, est de rendre effectives les réformes proposées durant ces assises. Pour y parvenir, le Forum du Justiciable, dans un communiqué reçu à Seneweb, propose la mise en place d'un comité multi acteur de suivi et d'accompagnement. Voici in extenso le communiqué. "Suite à la remise du rapport général des assises de la justice au chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, le Forum du Justiciable réitère ses chaleureuses félicitations à l’ensemble des acteurs qui ont, par leurs contributions de haute qualité, permis de glaner des provisions pertinentes allant dans le sens de la réforme et de la modernisation de la justice sénégalaise au grand profit des justiciables. Le Forum du justiciable invite les autorités compétentes à prendre toutes les dispositions nécessaires (législative, administrative et institutionnelle) pour rendre effectives les propositions de réformes, mais également les mesures administratives et institutionnelles qui doivent accompagner ce renouveau du secteur de la justice. Aussi, le Forum du Justiciable suggère la mise en place d’un comité multi-acteur de suivi et d’accompagnement de la mise en œuvre des réformes pour plus d’inclusion et d’efficacité dans le processus. Enfin, le Forum du Justiciable invite tous les acteurs à faire preuve d’ouverture et d’engagement pour une parfaite mise en œuvre des réformes et de la modernisation de la justice au grand bénéfice de toute la population".