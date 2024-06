Redressement fiscal : Mamadou Ibra Kane dénonce les poursuites contre les organes de presse

Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (Cdeps) tient une réunion d’urgence ce mercredi 5 juin, pour discuter de l’amnistie fiscale des entreprises de presse et du blocage des comptes du groupe Avenir Communication. Joint par la RFM, Mamadou Ibra Kane dénonce les poursuites des impôts contre les entreprises de presse et l’utilisation de la puissance publique à des fins politiciennes. « Entre le 21 mai la date de notification de cette dette fiscale et aujourd’hui, il ne s’est même pas passé 15 jours. La procédure est trop rapide. Et on pourrait s’interroger pourquoi les impôts sont très diligents par rapport à certaines entreprises et non pas par rapport à d’autres », a dit Mamadou Ibra Kane, président du Cedeps. Selon lui, cela résulte de la non-formalisation de la promesse d’effacement fiscal de la part du président Macky Sall. « On considère l’entreprise de presse comme n’importe quelle société commerciale ce qui est une aberration parce que la presse est remplie d’une mission de service public et à ce titre, elle doit faire l’objet d’un traitement spécifique tant du point de vue de la fiscalité, du point du vue du financement et du point de vue de la dotation pour le développement de la presse », a-t-il laissé entendre. Mamadou Ibra Kane ajoute : « Ici, au Sénégal, tout cela ne fait l’objet d’aucune réflexion, et les hommes politiques quand ils sont dans l’opposition, ils s’avisent le rôle de la presse et quand ils sont au pouvoir, ils restent toujours avec leur manteau d’homme politique » Pour rappel, le groupe Avenir Communication, dirigé par le journaliste Madiambal Diagne, a été informé, lundi 3 juin, de la saisie de ses comptes pour un montant de 91 millions de francs CFA. Cette saisie vient après une publication de redressement fiscal de certaines entreprises de presse.