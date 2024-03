Recours de Karim Wade et Cie : Le Procureur demande au juge de le déclarer irrecevable

Le Procureur, qui représente le parquet, vient de faire son réquisitoire dans le recours introduit par le PDS et des candidats spoliés pour faire annuler la Présidentielle du 24 mars et faire reprendre le processus. Le procureur a demandé au juge de déclarer irrecevables les demandes de Karim Wade et Cie. Il a notamment mis en exergue que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à la Cour suprême.