Rebeuss : la grosse cote de Lat Diop

Sous mandat de dépôt depuis le 26 septembre, Lat Diop devra garder son mal en patience à la prison de Rebeuss. Les initiatives de ses avocats pour lui faire obtenir la liberté provisoire sont jusque-là vaines. Il est poursuivi pour détournement de fonds et blanchiment de capitaux. L’ancien ministre des Sports et directeur général de la Lonase peut se consoler de recevoir une foule de visiteurs venus lui offrir soutien et réconfort. «Les jeudis, jours de visite pour lui, il est littéralement assailli», rapporte Les Échos. Le journal souligne que jeudi dernier, «certains visiteurs sont même rentrés sans pouvoir le voir». En s’empressant de préciser que «ce n’est pas la faute à l’Administration pénitentiaire, mais parce qu’il y avait un monde fou».