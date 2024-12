Réaménagement : Abass Fall fait son entrée dans le gouvernement, Yankhoba Diémé remplace El Malick Ndiaye

Suite à l’élection du ministre El Malick Ndiaye à la tête du parlement en début de soirée, le président de la République a procédé à un léger réaménagement. Le nombre de ministres n’a, cependant, pas changé (il reste à 30 membres). Ainsi, Yankhoba Diémé, précédemment ministre du travail, de l’emploi et des relations avec les institutions, est le nouveau ministre des infrastructures, des transports terrestres et aériens, en remplacement d’El Malick Ndiaye, élu président de l’Assemblée nationale. Le poste de M.Diémé ne sera pas laissé vacant puisqu’il est remplacé par Abass Fall. Tête de liste départementale de Pastef à Dakar, Abass Fall était pressenti à la présidence de l’Assemblée nationale. Au final, écarté de la course au perchoir, M.Fall fait son entrée dans le gouvernement. Il vient d’être nommé ministre de travail, de l’emploi et des relations avec les institutions.