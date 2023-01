Rapport de la Cour des Compte sur les Fonds Covid : Birahim Seck déplore la "culture de l'impunité", un mois après la publication

Birahim Seck appelle le gouvernement d'Amadou Bâ à donner suite à la dizaine de recommandations, plus de 80 au total, du rapport de la Cour des Comptes sur la gestion du fonds de riposte contre les effets de la Covid19. Ainsi, sur twitter, le Coordonnateur du Forum Civil a manifesté son impatience: «Plus d’un mois après la publication de ce rapport, on n’a pas encore connaissance d’actions ou de poursuites à l’encontre de responsables du gouvernement visés ». Birahim Seck accuse Macky Sall comme le principal protagoniste de cette inaction : «Nous avons l’impression qu’au (Sunugaal), la culture de l’impunité est une politique publique voulue et entretenue par le Président de la République, monsieur SMS. Nous nous attendions à des sanctions administratives et judiciaires à l'endroit des hommes indexées par la cour des Comptes » L'ouverture d’une information judiciaire contre 10 responsables de l’administration impliqués dans des malversations a été d’ailleurs recommandé par ladite cour. Ce, après avoir constaté des surfacturations, des détournements, un problème d’attribution des marchés dans la gestion du fonds qui s’élevait au total à 1.000 milliards. «Le peuple en a assez des cas d’impunité et nous attendons une réaction des autorités », conclut Birahim Seck visiblement excédé.