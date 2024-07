Racisme dans le sport : Bassirou Diomaye appelle à ”rester debout et intransigeants”

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a exhorté, jeudi, après-midi à Paris (France), les dirigeants du monde et les sportifs à rester ”debout et intransigeants” face au racisme et à la discrimination raciale, ”un fléau insupportable” qui continue de gangréner le sport. ”Face au racisme et à la discrimination raciale, nous devons rester debout et intransigeants”, a lancé le président de la République lors de son allocution au Sommet des Jeux Olympiques du développement durable. Selon lui, ”c’est ainsi que nous pourrons mieux protéger les valeurs cardinales de l’Olympisme et célébrer ensemble sa magnifique devise : Citius, Altius, Fortius !”. Le chef de l’Etat sénégalais a attiré l’attention du Sommet de Paris sur le fléau insupportable du racisme et de la discrimination raciale qui continue de gangréner le sport dans un contexte de banalisation des discours haineux et xénophobes. Des dizaines de chefs d’État et de gouvernement ont assisté, au Louvre à Paris, au premier sommet international sur le ”Sport pour le développement durable’’, organisé par l’Élysée et le Comité international olympique(CIO). Cette rencontre se tient à moins de 24 heures de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques (JO) Paris 2024. Jeudi dans la matinée, le président de la République s’est rendu au village olympique des Jeux de Paris 2024, pour rencontrer la délégation sénégalaise. Le chef de l’Etat a visité les quartiers des Sénégalais en compagnie de la ministre des Sports et des membres du Comité nationale olympique et sportif sénégalais (CNOSS). Bassirou Diomaye Faye a adressé un message d’encouragement aux athlètes sénégalais engagés dans ces Jeux. Arrivé mercredi en fin d’après-midi à Paris, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye sera aux côtés de son homologue français Emmanuel Macron et d’autres chefs d’Etat et de gouvernement à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques sur les bords de la Seine. Les chefs d’Etat et de gouvernement invités seront reçus à l’Élysée ce vendredi, à partir de 15 h 15, indique une note du service de presse de la présidence française. Selon la même source, cette réception sera l’occasion pour la France de délivrer ”un message de paix et de tolérance”, alors que 10.500 athlètes du monde entier seront réunis pour participer à cet événement mondial. Les Jeux olympiques Paris 2024 ont démarré mercredi avec les tournois masculins de football et de rugby. Aux JO de Paris, onze athlètes vont représenter le Sénégal dans sept disciplines sportives : athlétisme, judo, natation, canoë kayak, taekwondo, escrime, tennis de table. Au total, 45 disciplines sportives sont au menu des JO 2024 qui vont réunir 206 comités nationaux olympiques représentés par 10.500 athlètes.