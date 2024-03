« Que le verdict des urnes reflète véritablement la volonté du peuple sénégalais », Exige F24

La plateforme « Forces vives du Sénégal » (F24) a exprimé ses préoccupations concernant l’intégrité et la transparence du scrutin présidentiel prévu pour le 24 mars. La plateforme F24 appelle à une vigilance accrue pour préserver la démocratie et assurer que le résultat des élections reflète fidèlement la volonté du peuple sénégalais. Le coordinateur de la plateforme, Mamadou Mbodji, a souligné lors d’une conférence de presse mardi que suite aux mobilisations contre la troisième candidature, le report de l’élection Présidentielle et la prorogation du mandat, il est crucial de garantir que « le verdict des urnes reflète véritablement la volonté du peuple sénégalais ». Parmi les exigences de la plateforme F24 figure le contrôle préalable de l’encre indélébile utilisée lors du vote, qu’elle estime nécessaire d’être « certifiée et soumise à un processus d’appel d’offres transparent ». De plus, la plateforme appelle le gouvernement à prendre des mesures de sécurité adéquates pour assurer un scrutin sans incident. Les camarades de Mamadou Mbodj demandent également que l’accès à Internet ne soit pas restreint le jour du vote, afin de garantir la transparence et l’accès à l’information pour tous les citoyens.