Publication de la liste de ses candidats aux législatives : Pastef dément

Depuis quelque temps, des informations faisant état d’une publication de la liste des candidats de Pastef aux législatives du 17 novembre circulent sur la toile. Pastef a nié en bloc la nouvelle à travers un communiqué. «Certaines informations circulant sur internet ainsi que sur les médias au sujet de soi-disant candidats aux prochaines élections législatives du 17 novembre 2024 sont totalement fausses et infondées ", a révélé le secrétariat général du parti. Il ajoute : «encore une fois, toute information qui n'est pas publiée via les canaux officiels du parti ou fournie par une voix attitrée, doit être considérée comme fausse et trompeuse ».