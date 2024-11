Prolongement de la suspension des constructions : Les travailleurs du BTP demandent à la DSCOS de revenir sur sa décision

La prorogation de la mesure de suspension de toutes formes de constructions dans de nombreux sites du pays pour 45 jours n'agrée pas tout le monde. En effet, les travailleurs du BTP demandent aux autorités de la Surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (DSCOS) de reconsidérer cette décision. Car les ouvriers du secteur du bâtiment et des travaux publics sont dans le désarroi, car ils ne travaillent plus depuis un certain temps, selon leur président Marceline Ndour. « Au sein de notre association, il y en a ceux qui déplorent cet arrêt. Les ouvriers n’arrivent plus à régler leurs problèmes quotidiens. Je reçois beaucoup d’appels d'ouvriers qui demandent du travail. S’il n'y a pas ici ou ailleurs, ce sera très compliqué pour eux », a-t-il déclaré.