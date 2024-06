"Projet" : "Un document de référence disponible en septembre" (Ayib Daffé)

Ayib Daffé était l’invité du « Grand Jury » de la Rfm, ce dimanche. Interrogé sur le projet du gouvernement pour la politique de la nation, il a expliqué que le chef de l'État et son équipe y travaillent. «Le projet a été présenté aux Sénégalais, à la veille de l’élection présidentielle, par l’actuel ministre de l’Environnement Daouda Ngom, qui était le responsable des cadres de Pastef. Il l'a ensuite publié et édité », a-t-il rappelé. Pour le député, maintenant, il faut faire un référentiel pour remplacer le « Sénégal émergent ». Ayib Daffé rappelle qu' « en comparaison au régime sortant, il leur a fallu deux ans pour élaborer le projet Sénégal émergent. Entretemps, il y a le document de politique économique et sociale, la stratégie nationale de développement économique et social ». C'est à partir du mois de septembre 2024 que le projet sera opérationnalisé et mis dans le canevas de la loi d’orientation relative au système national de planification pour en faire le référentiel de la politique économique et sociale du Sénégal, souligne-t-il. «Le gouvernement y travaille pour pouvoir le soumettre au président de la République. Un plan d'action gouvernemental est déjà mis en œuvre », rassure le député. «Je rappelle que le projet est une vision d'un Sénégal souverain et prospère avec cinq axes stratégiques et quinze orientations », termine Ayib Daffé