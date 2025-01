Production de pétrole à Sangomar : Les puits tournent à plein régime depuis fin décembre, l'objectif annuel 2024 largement depassé

Depuis fin décembre, le champ de pétrole de Sangomar tourne à plein régime. Selon un rapport du ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines consulté par Seneweb, l'ensemble des puits producteurs a été mis en service pour la production de pétrole et prêt à être raccordé aux lignes de production. Il s'agit de 12 puits désormais tous actifs qui, conformément au planning de production optimisé de chaque puits, pourront assurer une extraction totale de 100 000 barils de pétrole brut par jour. En décembre, 2,96 millions de barils de pétrole brut ont été produits, dont 2,94 millions expédiés et commercialisés sur le marché international. En 2024, la production annuelle s’est élevée à environ 16,9 millions de barils de pétrole brut, dépassant ainsi l’objectif initial de 11,7 millions de barils, précise le rapport.