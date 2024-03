Présidentielle : Propos de Moussa Bocar Thiam aux wolofs, Seydi Gassama s'indigne

A Ourossogui, Moussa Bocar Thiam, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, a fait une nouvelle communication qui fait polémique. Ses mises en garde contre les commerçants et ouvriers wolofs qui ne souhaitent pas voter pour Amadou Ba a poussé Seydi Gassama à l'indignation. "Encore une nouvelle dérive de Moussa Bocar Thiam qui dénient aux wolofs, commerçants et ouvriers établis á Ourossogui le droit de voter contre le candidat qu'il soutient. Ces propos, enrobés de menaces, doivent être condamnés par tous les démocrates. En 2012, lors de la campagne du 2éme tour de l'élection présidentielle, des propos similaires tenus par le PR Abdoulaye Wade sur le Fouta avaient suscité indignations et condamnations. Ce genre de propos doit être banni de l'arène politique", a écrit le directeur exécutif d'Amnesty International au Sénégal. A Ourossogui, Moussa Bocar Thiam a déclaré : "Je m'adresse à tous les wolofs, les commerçants et ouvriers qui sont à Ourossogui et qui ne souhaitent pas voter pour Amadou Ba. Vous n'avez pas le droit de voter contre Amadou Ba. Si vous votez pour l'opposition, vous ce sera préjudiciable pour l'économie du pays".