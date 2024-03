Présidentielle 2024, je choisis Amadou Bâ Par Moustapha Diakhaté

Dans quelques jours, les filles et fils du Sénégal seront appelés aux urnes. Le peuple sénégalais, à travers le suffrage universel, confiera la direction du pays, à un des dix-neuf candidats, pour les cinq prochaines années. Nous sommes à l’heure de choix cruciaux pour le présent et l’avenir de notre pays. Pour barrer la route aux populistes et extrémistes violents et assurer à tous les Sénégalais un avenir plus prospère, j’ai décidé de soutenir Amadou Bâ. Je constate qu’aujourd’hui, Amadou Bâ est le plus à même d’empêcher l’arrivée au pouvoir de ces dangereux aventuriers qui ont failli tuer la République, abattre la démocratie et anéantir l’exception sénégalaise. Si les Sénégalais font confiance à Amadou Bâ, je m’engagerai pour qu’il soit intransigeant sur la consolidation de la République, la défense de la démocratie, le renforcement de l’Etat de droit, la lutte contre le populisme, l’extrémisme violent et l’islamisme politique. Notre pays fait face à de grands défis nationaux, sous-régionaux et africains, en lien avec la géostratégie, l’économie, l’écologie et la migration. Les Sénégalais doivent porter leur confiance sur un homme pétri de compétence, d’expérience, de pondération et résolu à continuer de faire avancer le Sénégal et faire de notre pays un endroit où chacun a une chance réelle et égale de réussir. Les principes républicains, d’État de droit et de démocratie sont notre inestimable patrimoine à protéger, à l’heure où les populismes et extrémismes violents se réveillent, progressent et menacent de ramener le Sénégal en arrière. En appelant à voter pour Amadou Bâ, j’entends répondre aux seuls enjeux qui vaillent: préserver la République, la Démocratie, la cohésion nationale et faire du Sénégal un endroit où chaque compatriote a les opportunités nécessaires pour prospérer. Je serai exigeant et vigilant, car les Sénégalais ne pardonneront pas à Amadou Bâ ni l’immobilisme ni l’exercice solitaire du pouvoir encore moins une quelconque alliance avec Ousmane Sonko, son parti et ses alliés. Vive le Sénégal ! Vive la République ! Fait à Dakar, le 18 mars 2024 Moustapha Diakhaté