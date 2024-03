Présidentielle 2024 : Le «YÉNNÉ*» de Khalifa Sall pour la presse

Sur le plateau de Quartier général sur la TFM, le leader de la coalition Khalifa président 2024 s’est exprimé sur ses objectifs et priorité pour le Sénégal une fois élu. Entre autre projet, Khalifa Sall a fait vœu d’appuyer “CONVENABLEMENT” la presse qui, selon lui, « fait du service public ». Pour le candidat, les médias représentent le “ quatrième pouvoir ”, il en profite pour faire un appel aux entreprises de presse « avec vos budgets, mettez vos reporters dans des conditions telles que, ils ne seront pas admissibles à certaines tentations, car ils sont braves, mais souvent très mal payé par vos rédactions ». Ainsi, le leader de Taxawu affirme son soutien et sa volonté d’appuyer la presse de son mieux, sous son magistère. Il poursuit en disant que « l’État doit venir avec plus d’appoint vis-à-vis de la presse » car, poursuit-il, « celui qui ose te dire la vérité est celui qui t’aide » et pour lui c’est le rôle de la presse vis-à-vis de l’État.