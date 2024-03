Présidentielle 2024 : Idrissa Seck invite les Sénégalais "à ne pas confier le pays à un stagiaire"

Idrissa Seck, candidat du parti Rewmi, a sillonné hier dimanche, la région de Dakar. Dans sa tournée qu'il a démarré à Tivaouane Peulh, avant de faire Pikine, et Guédiawaye, Idrissa Seck a drainé du monde au terrain Acapes des Parcelles Assainies pour les besoins d'un meeting. Dans son discours, Idy a tiré sur les aventuriers. Il a demandé aux électeurs de ne pas confier le pays à stagiaire mais à une personne expérimentée comme lui. Devant une foule immense venue l'accueillir et pour écouter son discours programmatique, il a invité toutes les forces vives de la Nation à se retrousser les manches pour faire aux fossoyeurs de la démocratie. "La contribution de tous pour l'émergence du Sénégal est devenue une urgence pour que le Sénégal ne tombe pas dans le chaos. Le tout endossé dans la réconciliation nationale ", a déclaré le candidat de Idy2024. A en croire Idrissa Seck, le Sénégal est dans un tournant historique de sa vie politique, économique et sociale. C'est pourquoi, il a invité les électeurs à ne pas confier la magistrature suprême à un nouveau, pour ce qui est de la gestion des affaires publiques. "Il nous faut un homme compétent avec un vécu pour qu'une fois à la tête de la magistrature suprême , il déroule directement son programme au lieu de quelqu'un qui viendrait en position de stage", a-t-il déclaré. Avant de dérouler son programme : " Le premier chantier, c'est l'allégement du poids qui pèse sur le panier de la ménagère, trouver un programme qui permet de diminuer les factures, la location..."