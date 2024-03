Président Merci : vous avez fait le meilleur choix ! (Par Ibrahima Baba Sall)

Félicitations Monsieur le Premier Ministre, Sidiki Kaba ! Votre nomination ce 07 mars 2024 par son Excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL comme nouveau Premier Ministre du gouvernement n'est que la suite logique de votre compagnonnage avec le Président Macky SALL, mais aussi de vos parcours professionnel et politique qui sont tout simplement exceptionnels. Après trois licences obtenues dans les universités de Dakar et d’Abidjan, et une maitrise en droit, vous êtes admis au barreau de Dakar, après avoir enseigné pendant trois ans comme professeur de français au collège Aké Loba d’Abidjan. Votre statut de militant actif des droits de l’homme justifie votre passage à Amnesty international et à l’Organisation nationale des Droits de l’Homme (ONDH). Vous avez dirigé en tant que premier africain la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH). Vous êtes aussi le premier africain à présider l’Assemblée des Etats partis au statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI). Vous êtes l’une des rares personnes, voire la seule, depuis les indépendances, à occuper successivement quatre ministères de souveraineté. En effet, vous avez été ministre de la Justice, Garde des sceaux de 2013 à 2017, ensuite ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur de 2017 à 2019 ministre des Forces armées depuis 2019 et enfin ministre de l'Intérieur lors du dernier remaniement ministériel. Votre fidélité et votre loyauté envers le Président Macky SALL sont sans nul autre pareilles. C'est pourquoi tout le Sénégal oriental est fier de cette nouvelle marque de confiance du Chef de l'Etat qu'il remercie pour le choix porté sur un de ses valeureux fils. En ma qualité de Coordonnateur du Cadre de Concertation du Sénégal oriental regroupant tous les responsables politiques des régions de Tambacounda et de Kédougou, je me joins aux félicitations adressées à mon ami et frère Sidiki Kaba et exprime aussi toute ma gratitude envers Monsieur le Président Macky SALL. Personne n'est mieux placée que nous pour témoigner sur le Premier ministre Sidiki Kaba, lui que nous avons côtoyé des années durant en sa qualité de Coordonnateur régional de la Coalition Benno Bokk Yaakaar, mais bien avant cela en tant fils du Sénégal oriental dévoué à la cause et au développement de sa région. Il a toujours soutenu matériellement et financièrement ses fils et frères de région. Le Cadre de Concertation du Sénégal oriental prie ardemment pour son éclatant succès à la tête de la primature en ces moments difficiles où notre cher pays est traversé par une crise profonde. Nous sommes certains que vous mettrez toute votre expertise et votre expérience pour accompagner le Président Macky SALL à trouver les solutions les meilleurs pour une sortie heureuse de crise qui permettra une pacification définitive de l'espace politique et social et une réconciliation de tous les Sénégalais. C'est la raison pour laquelle nous saluons à sa juste valeur la loi d'amnistie initiée par le Président de la République et adoptée par l'Assemblée nationale pour une paix et une stabilité durables nécessaires à toute œuvre de construction nationale dans cette nouvelle ère d’exploitation du pétrole et du gaz. Qu'Allah SWT vous accompagne ! Vive la République du Sénégal ! Ibrahima Baba Sall Premier Vice-président à l’Assemblée nationale Député Maire de Bakel.