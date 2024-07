Premier Bet Sénégal: Les travailleurs dénoncent la violation de leurs droits après l’annonce de la fermeture de l’entreprise

À partir du 31 juillet, les parieurs en ligne ne pourront plus jouer sur Premier Bet Sénégal. En effet, l’entreprise a annoncé sa fermeture à ses employés par un « message via whatsapp sans mentionner le paiement de leurs indemnités dûes». Ce qui fait grogner les travailleurs de cette entreprise qui dénoncent «une injustice» et convient à une conférence de presse prévue ce samedi 27 juillet pour dénoncer la violation de leurs droits. Selon le journaliste Ayoba Faye, "Premier Bet Sénégal va fermer ses portes à cause des problèmes qu’ils ont avec le fisc sénégalais". L’entreprise a «affirmé ne pas être en mesure de payer le montant dû après un redressement fiscal».