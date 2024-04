Pr Cheikh Oumar Diagne : « Ousmane Sonko va démissionner… »

« Ousmane Sonko ne va pas faire de cumul de mandats. Il va démissionner de son poste de maire de Ziguinchor. » La révélation a été faite par Cheikh Oumar Diagne en réponse aux détracteurs du parti au pouvoir. Avec nos confrères de Sen Teranga, le leader du Rassemblement pour la Vérité/And Ci Dëgg explique que la charge du Premier ministre est très lourde et qu’Ousmane Sonko ne va pas la cumuler avec le poste de maire de Ziguinchor. Et pour confirmer ces dires, il rappelle que le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a démissionné de ses responsabilités au sein de Pastef, notamment en tant que secrétaire général. Cheikh Diagne soutient que ces personnes, Ousmane Sonko, le président Diomaye et d’autres, sont des gens dignes qui font ce qu’ils disent… Et que les jours à venir vont édifier les Sénégalais sur les personnes à qui ils ont affaire….