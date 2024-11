Port de Dakar : une nouvelle fronde, la note de service de Waly Diouf Bodian qui fâche les...

La tension ne faiblit pas au Port autonome de Dakar (PAD). Les Echos annonce une nouvelle fronde. Repris par la source, les travailleurs déchirent la note de service prise par le directeur général Waly Diouf Bodian. «Dans le cadre de la mise en conformité des procédures du PAD aux dispositions pertinentes de la loi d'orientation numéro 2022-08 du 19 avril 2022, relative au secteur parapublic, au suivi du portefeuille de l'État et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, en son article 35, toutes les primes ou gratifications annuelles seront soumises à la délibération expresse du Conseil d'administration et à l'approbation du président de la République», mentionne la circulaire, qui soulève l'ire des travailleurs. «Cette note dénote la méconnaissance du [Dg].[...]. Il nous parle des nouvelles rémunérations par rapport à la loi d'orientation 2022. Alors que cette loi était pour La Poste afin que les directeurs qui prendront fonction dans les structures étatiques se conforment aux textes et règlements et ne puissent pas changer les choses à leur guise», réplique vertement leur porte-parole. Souhaïbou Guèye d'embrayer : «Cela n'augure rien de bon. Le climat social est très tendu actuellement au port. La stabilité sociale n'est plus garantie. [...]. Avec cette note de service, [Waly Diouf Bodian] nous met dos au mur par rapport à nos rémunérations que nous touchons depuis 20 ans.» Guèye et Cie n'entendent pas rester les bras croisés, avertit le journal.