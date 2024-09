Plus de 5.000 agents déployés pour sécuriser le Gamou de Tivaouane

Quelque 5.623 agents de la police et de la gendarmerie réunis ont été mobilisés à Tivaouane pour sécuriser le Gamou, un évènement annuel qui s’y tient dimanche, pour commémorer la naissance du prophète Mohamed (PSL), a appris l’APS, de sources concordantes. Le commissaire urbain de la police de Tivaouane, Ibrahima Diouf a indiqué samedi lors d’une conférence de presse, que 3.000 agents de la police, en tenue et en civil ont été déployés dans la ville, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, lors du Maouloud, communément appelé Gamou. Au plan logistique, ”d’importants moyens humains et de surveillance ont été mobilisés, suivant un dispositif”, a notamment dit M. Diouf. ”Sur le plan humain, au total .3000 agents en tenue et en civil ont été déployés et engagés par la police nationale”, a notamment dit le responsable sécuritaire. Grâce à cet effectif, un maillage de la ville a été assuré pour mener toutes les opérations de la police nationale et faire face à la menace sous toutes ses formes, lors de cet événement religieux, a déclaré le commissaire urbain, Ibrahima Diouf. Il animait la traditionnelle conférence de presse de la police, qui se tient chaque année à l’occasion du Maouloud. Les policiers mobilisés devront veiller à la fluidité de la circulation, pour lutter contre les accidents de circulation et contre la délinquance, sous toutes ses formes. Ils seront aussi chargés de la sécurité des marabouts et de leurs domiciles, ainsi que des mosquées et des mausolées, tout comme de la gestion des files de fidèles qui viendront se recueillir dans les lieux de culte, note le chef de la police de Tivaouane. Des postes de police avancés seront installés à travers la ville qui sera divisée en 10 secteurs. Ils sont prévus à Keur Cheikh, sur la route de Mboro, dans la zone des mosquées, aux Champs de course et à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy. Le commissaire Diouf invite les populations à signaler tout fait qui mérite d’être porté à la connaissance de la police, non sans appeler les conducteurs à la prudence sur les routes du Gamou. 2.623 gendarmes mobilisés La gendarmerie évoque de son côté, dans un communiqué daté du vendredi, un “renforcement de la sécurité au niveau des axes routiers et ferroviaires“. La légion de la gendarmerie aérienne ”joue un rôle crucial” dans cette opération, avec des ”survols réguliers, pour surveiller et coordonner les actions au sol”, poursuit le texte. Au total, un effectif de 2.623 est mobilisé, avec 299 moyens roulants, dont 129 motos et 170 véhicules, deux ambulances médicalisées, plusieurs engins de levage et 13 drones, ajoute la même source.