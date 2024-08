Plainte annoncée, Madiambal Diagne sert une réponse immédiate à Ousmane Sonko

Me Bamba Cissé, avocat du Premier ministre Ousmane Sonko, a annoncé ce samedi sur ses réseaux sociaux qu’il entamerait des démarches judiciaires en réponse aux récentes attaques contre son client. Selon l’avocat, Ousmane Sonko, également président du parti Pastef-les-Patriotes, a été la cible d’agressions systématiques, injustifiées, parfois insultantes et même séditieuses au cours des derniers jours. Ces attaques, qui ne relèvent pas d’une critique objective de la gestion du pouvoir, constituent pour la plupart des infractions sanctionnées par le code pénal sénégalais. La réponse de ce dernier n’a pas tardé : « Cela a tout l’air d’une dénonciation calomnieuse contre ma personne. Dans un Etat de droit, ce sera plainte contre plainte. Même si je n’oublie pas que lors de la journée Set Setal, Sonko avait dit nettoyer la Justice des « mauvais magistrats » et nommer de « bons magistrats’ pour lancer des poursuites », a-t-il publié.