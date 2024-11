Placé sous mandat de dépôt : Samuel Sarr admis au Pavillon spécial

Samuel Sarr, le directeur général de West african energy (Wae), est fixé sur son sort. L'ancien ministre de l'Énergie a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour abus de biens sociaux portant sur plus de 8 milliards de francs Cfa. Il a fait face au juge du deuxième cabinet, qui a «suivi à la lettre le réquisitoire introductif du parquet», renseigne L'Observateur. Le journal indique que Samuel Sarr a été «directement transféré au pavillon spécial de l'hôpital Le Dantec». Son état de santé est «incompatible avec la rigueur carcérale», d'après la même source. Auparavant, avance L'Obs, ses avocats, Mes Baboucar Cissé, Cheikh Ahmadou Ndiaye et Dionewar Soumaré, avaient introduit une demande de liberté provisoire. Mais, leur requête a été rejetée, complète le titre du Groupe futurs médias.