Pétrole et gaz : un dispositif de contrôle des hydrocarbures mis en place au sein des douanes

L’administration des douanes assure avoir mis en place un dispositif de contrôle des hydrocarbures pour en assurer ‘’un traitement douanier particulier’’, lors de l’exploitation prochaine des ressources pétrolières et gazières du Sénégal. ‘’Il est important de disposer de nouvelles procédures de contrôle de ces types de marchandises en vue d’une prise en charge correcte et de mettre en place un dispositif institutionnel à même de répondre aux défis’’, rapporte le Échos Finances, le trimestriel du ministère des Finances et du Budget, dans son dernier numéro reçu lundi à l’APS. ‘’Il est clair que les douanes sénégalaises ont mis l’accent, dans le cadre de l’exercice de leurs prérogatives, sur une gestion efficiente des hydrocarbures, conformément aux dispositions constitutionnelles relatives aux ressources naturelles du Sénégal’’, a écrit le lieutenant-colonel Papa Amadou Gamby Diop dans le même journal. Un arrêté ministériel du 15 mars 2021 consacré à l’organisation de la direction générale des douanes (DGD) a permis aux douaniers de se préparer au contrôle des futurs hydrocarbures du pays, selon cet inspecteur principal des douanes. Sur la base de cette organisation de la DGD, une direction régionale des hydrocarbures a été créée au sein de l’administration douanière. La nouvelle direction ‘’intègre [plusieurs] types d’hydrocarbures : les produits pétroliers et gaziers, les produits pétroliers non énergétiques’’, dont le bitume, le paraffine et les huiles lubrifiantes, a ajouté Papa Amadou Gamby Diop. Trois brigades douanières ont été créées et réparties entre Saint-Louis (nord) et Dakar pour s’occuper du contrôle et du suivi des opérations pétrolières et gazières du champ GTA, situé à cheval de la Mauritanie et du Sénégal. ‘’L’obligation est faite à tout contractant de déclarer toute marchandise’’ afférente aux opérations pétrolières, a prévenu M. Diop. Le Sénégal s’apprête à exploiter ses gisements de pétrole et de gaz.