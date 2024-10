Perturbations sur le TER : Les fortes pluies paralysent la circulation des trains

La circulation du Train Express Régional (TER) de Dakar est perturbée depuis les fortes pluies survenues le 25 septembre. Selon un communiqué de la société d'exploitation du TER (SETER), « les premiers résultats du diagnostic effectué ce week-end montrent un nombre important d'équipements électroniques impactés ». Cette situation entraîne des délais de traitement « importants et incompressibles » pour des raisons de sécurité, ralentissant ainsi la reprise normale des activités. Les perturbations concernent notamment les temps d’attente en gare, la durée des trajets, ainsi que les horaires et la fréquence des trains. Du lundi au samedi, la desserte entre Dakar et Yeumbeul est maintenue avec un TER toutes les 20 minutes, et un temps de trajet similaire à la normale. En revanche, le tronçon Dakar-Diamniadio subit des retards, avec un train toutes les 30 minutes et une durée de trajet prolongée de 15 à 30 minutes. Les dimanches et jours fériés, les horaires et la fréquence des trains, toutes les 20 minutes, restent inchangés. Les dernières heures de circulation sont également modifiées. Les départs depuis la gare de Diamniadio vers Dakar s’effectuent à 21h17, tandis que ceux de Dakar vers Diamniadio ont lieu à 21h22. Pour le trajet Dakar-Yeumbeul, le dernier train quitte à 22h05. Face à cette situation, la SETER affirme que ses équipes sont « mobilisées jour et nuit pour réparer le système et permettre la reprise en toute sécurité de la circulation ». En parallèle, la société SENTER, propriétaire et gestionnaire du patrimoine du TER, affirmer s’atteler à travailler sur des solutions visant à protéger durablement les installations sensibles contre les inondations, en conformité avec les normes de sécurité. La SETER a présenté ses excuses aux usagers pour les désagréments occasionnés, remerciant sa clientèle « pour sa compréhension et sa patience ». La société assure que des points de situation réguliers seront communiqués pour informer sur l’avancement des travaux et l’amélioration du service.