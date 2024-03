Pèlerinage 2024 : la délégation générale au pèlerinage (DGP) liste ses innovations

La délégation générale du pèlerinage à la Mecque est déjà à pied d'œuvre pour le Hadj de cette année. Dans un entretien avec le quotidien national le Soleil, le délégué général au pèlerinage, Dr Aboubacar Sarr est en train de mettre les bouchées doubles pour les derniers réglages en vue de l’édition 2024, avec des innovations. Les inscriptions pour se rendre aux lieux saints de l’Islam vont bientôt prendre fin. D’habitude, elles se poursuivaient jusqu’après la fin du mois de Ramadan. Et Dr Sarr de confier, “cela n’est plus possible avec les nouvelles mesures prises par l’Arabie Saoudite pour remédier à certaines difficultés, notamment les problèmes liés à la restauration, à l’hébergement auxquels étaient confrontés les pèlerins”. Au chapitre des innovations, l’Arabie Saoudite a pris de nouvelles mesures. Qui sont entre autres la finalisation des contrats avant le 25 avril, ceci afin d’éviter les “impairs”. “La Délégation générale au pèlerinage (Dgp) a décidé désormais que tous les détails concernant l’inscription doivent être réglés avant la fin du mois de Ramadan. C’est ainsi qu’on a ouvert, depuis le 25 décembre, les inscriptions des éventuels pèlerins. Il est vrai que les Sénégalais n’ont pas l’habitude de cette ouverture prématurée, mais on va bientôt terminer les inscriptions”, a fait savoir l’ancien ambassadeur. Toujours au chapitre des innovations, la DGP a informé de la réduction de la durée des pèlerins à la Mecque. “ Ainsi comptons-nous cette année ne pas faire plus d’un mois à La Mecque pour le pèlerinage”, a informé la DGP. L’idée d’écourter le séjour des pélerins aux lieux saints de l’Islam cette année est, selon Dr Sarr, dû au constat suivant, “vous savez l’expérience sert à quelque chose et nous nous sommes rendus compte que nos compatriotes, après leur pèlerinage, passent leur temps avant le retour à acheter divers objets. Certains gaspillent beaucoup d’argent dans les achats. Ils commencent à acheter à Médine et arrivés à La Mecque, ils continuent leurs achats jusqu’à ne plus avoir aucun sou. Pour éviter ces gaspillages, nous comptons ne pas leur donner assez de temps. Il y a aussi le fait que certains fonctionnaires ou professionnels préfèrent rentrer aussitôt le Hajj terminé pour reprendre leur service. C’est pourquoi inch Allah (S’il plaît à Dieu) nous ne comptons pas durer à La Mecque”. Pour cette année, la délégation générale au pèlerinage a presque atteint son quota de pèlerins. Ils sont exactement 1860 fidèles sénégalais à vouloir se rendre à la Mecque.” Cette année, nous avons apporté beaucoup d’innovations dans l’organisation du pèlerinage. D’habitude, tous les pèlerins du Sénégal venaient ici au niveau de la Délégation pour l’inscription, la visite médicale, le paiement bancaire, etc. Ce qui faisait qu’il y avait toujours un monde fou avec des difficultés pour les pèlerins et des problèmes de sécurité notamment. Imaginez des rassemblements de plus 400 personnes tous les jours et que chacune avec plus de 4 millions de francs CFA par-devers elle”, a informé Dr Sarr.