PASTEF - MBACKÉ / Serigne Mbacké Thiam succombe de ses blessures… Il faisait partie des blessés de l’accident enregistré sur la route de Darou Nahim

Après avoir. arraché Modou Tall à leur affection, la grande faucheuse vient de plonger les militants du Parti « Pastef » de Touba , dans une nouvelle amertume . En effet, elle vient d’emporter avec elle Serigne Mbacké Thiam. Ce dernier faisait partie de la caravane de Pastef qui avait subi un accident sur la route de Darou Nahim et qui avait fait un mort et 16 blessés. Serigne Mbacké Thiam était l’un des deux blessés encore internés au niveau de l’hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba . Ce 12 novembre, il avait reçu sur son lit d’hôpital son leader national Ousmane Sonko venu s’enquérir de ses nouvelles et de celles de son camarade. Ce dernier , nous raconte -t-on est plongé dans un long sommeil mais son pronostic vital ne serait pas engagé.