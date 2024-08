Ousmane Sonko appelle ses compatriotes à planter des arbres

Le Premier ministre Ousmane Sonko a encouragé samedi ses compatriotes à planter des arbres, estimant que tout Sénégalais pouvait le faire à sa manière et suivant son voisinage immédiat. ”J’aimerais encourager les Sénégalais à planter des arbres. Reboiser n’est pas difficile. Ce n’est pas un programme extraordinaire, chacun peut s’adonner à cette activité à sa manière et selon son périmètre at-il déclaré après avoir planté un manguier au niveau de l’échangeur de la Patte-d’Oie dans le cadre de la célébration, dimanche de la Journée nationale de l’arbre. La cité religieuse de Touba abrite la cérémonie officielle de lancement de la troisième édition de cette journée qui sera présidée par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. A Dakar, à la veille de cette célébration, le Premier ministre a vanté l’importance du reboisement en estimant qu’il était possible pour chaque citoyen de planter un arbre à son domicile. ”On peut planter un arbre chez soi, si on a un espace pour le faire. On peut planter un arbre devant sa porte, on peut planter des arbres dans l’espace public du quartier en collaboration avec tout le quartier” at-il insisté. Ousmane Sonko n’a pas plus manqué de saluer le programme dénommé ”une femme un palmier” mis en œuvre en Casamance par des groupements de femmes. Pour la Journée de reboisement placée sous le thème : ”le rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique”, le manguier a été choisi comme arbre parrain par le ministère de l’Environnement et de la Transition écologique”. Le thème choisi, selon le Premier ministre, permet de ”rattacher l’arbre à notre sécurité, à notre propre existence mais de le rattacher également à notre environnement économique”. Il a fait remarquer que la variété de la plante choisie, connue de tout le monde, est utile à tout point de vue. Le manguier est utile pour l’ombrage dans des pays aussi chauds que les nôtres, mais également par le fruit qu’il produit, pris partout dans le monde, à-il fait valoir.